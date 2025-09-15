Bünyan Hamamı her ayın ilk 15 günü ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek
Yapılan restorasyon ve bakım çalışmalarının ardından 20 Ağustos'ta hizmete açılan Bünyan Hamamı, salı, perşembe ve cumartesi günleri 10.00 - 20.00 saatleri arasında kadınlara hizmet verirken çarşamba, cuma ve pazar günleri 11.00 - 21.00 saatleri arasında erkeklere hizmet verecek. Her ayın 1 ve 15'nci günleri ihtiyaç sahiplerine hizmet verirken her pazartesi günü saat 13.00'dan sonra temizlik nedeniyle hizmet veremeyecek. Bünyan Hamamı'nın giriş ücreti 250 Türk Lirası olacak.