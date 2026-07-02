Bünyan heyeti, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Kayseri'nin Bünyan ilçesinden Ankara'ya giden heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Bünyan heyeti, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak, Kahveci Mahalle Muhtarı Emre Uzer ve Koyunabdal Mahalle Muhtarı Baha Taş'tan oluşan heyet, Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Ziyarette Bünyan'a ilişkin konular ile ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunuldu. Heyet, misafirperverliğinden dolayı Bahçeli'ye teşekkür etti.
Ziyaretin ardından açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, "Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik kabulleri, devlet ve millet sevdasıyla ortaya koyduğu liderliği ve kıymetli sohbetleri dolayısıyla şükranlarımızı sunuyor, sağlık ve afiyet içerisinde hayırlı çalışmalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.
Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Haber Merkezi

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