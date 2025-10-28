Bünyan İğdecik Mahallesi Çevre Yolu çalışmaları tamamlandı
Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, İğdecik Mahallesi’nde çevreyolu çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Başkan Metin: “İğdecik Mahallesi çevre yolu çalışmamız tamamlandı. İlçemiz ulaşım ağını güçlendirmek, mahalleler arası bağlantıyı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için başlattığımız İğdecik Mahallesi çevre yol çalışmamızı tamamladık. Bünyan’ımızın her köşesinde ulaşımı kolaylaştırmak için durmadan çalışıyoruz. Hizmette durmak yok, Bünyan için çalışmaya devam” ifadelerini kullandı.