Bünyan'ın altyapısı Gelişiyor, Üstyapısı Modernleşiyor

Bünyan Belediyesi; Kayseri Büyükşehir Belediyesi destekleriyle altyapı, üstyapı parke, bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. Bir yandan da metruk binaların yıkımı gerçekleştiriliyor.

Bünyan Belediyesi; Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ilçe genelinde farklı alanlarda çok sayıda çalışma gerçekleştiriyor. Başlatılan çalışmalar çerçevesinde elektrik hatları yer altına alınıyor. Kanalizasyon ve içme suyu hatları yenilenerek modernize ediliyor. Üstyapı parke yenileme, bakım ve onarımı yapılıyor. Asfalt yaması sürdürülüyor ve tehlike arz eden metruk binalar yıkılıyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla Bünyan’ın altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarının giderilerek yeni ve modern hale getirildiğini belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; "Elektrik hatlarını yer altına alarak kesintisiz ve güvenli kullanımı sağlamış oluyoruz. Kanalizasyon ve içme suyu hatlarını yenileyerek hemşehrilerimizin sağlığını koruyor, Bünyan’ımızın altyapısını modern hale getiriyoruz. Üstyapı çalışmaları ile ilçemiz ulaşımını sorunsuz hale getiriyor, mahallelerimizi modern bir görüntüye kavuşturuyoruz. Tehlike arz eden metruk binaları yıkarak görüntü ve çevre kirliliğini gideriyor, yaşanabilecek tehlike ve sosyal sorunları ortadan kaldırıyoruz. Bünyan’ımıza yapılan önemli yatırımlarla ilçemizin gelişimine büyük katkı sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. İlçemizin gelişimi için varımızı yoğumuzu ortaya koymaya, el birliği ile Bünyan’ımızı geliştirmeye ve geleceğe taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.