Bünyan'ın çehresi kar kış demeden değişmeye devam ediyor

Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kar kış demeden, yağışa aldırış etmeden Bünyan'ın girişinin çehresini değiştirmek için çalışmalarına devam ediyor.

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  • 21.12.2022 11:37
  • Güncelleme: 21.12.2022 11:44
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Bünyan'ın çehresi kar kış demeden değişmeye devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kar kış demeden, yağışa aldırış etmeden Bünyan’ın girişinin çehresini değiştirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyerek açıklamada bulunan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ‘’Bünyan girişinde yapımını tamamladığımız altyapı ve yaya yolu çalışmalarının ardından asfalt yapımına kar yağışına aldırış etmeden, soğuk dinlemeden başladık. Hemşehrilerimize en kaliteli hizmeti en hızlı şekilde sağlamak ve ilçemizi en doğru şekilde geliştirerek geleceğe taşımak için hazırladığımız program doğrultusunda tüm ekiplerimizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımızın tamamlanması ile anayol ve Bünyan’ımızın giriş bölümü tüm altyapı ve üstyapı alanlarında modern hale dönüştürülmüş olacak. Kar kış dinlemeden hazırladığımız program doğrultusunda Bünyan’ımız için var gücüyle çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize ve tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

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İHA

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