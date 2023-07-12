Bünyan'ın hayali gerçek oluyor: Bünyan Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalar sürüyor

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile birlikte Bünyan Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapım çalışmalarında gelinen son durumu inceledi.

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  • 12.07.2023 14:00
  • Güncelleme: 12.07.2023 14:08
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Bünyan'ın hayali gerçek oluyor: Bünyan Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalar sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile birlikte Bünyan Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapım çalışmalarında gelinen son durumu inceledi.

İncelemeler sonrası açıklamada bulunan Başkan Altun, ’’İlçemizde uzun süredir hayalini kurduğumuz, yapımına en hızlı şekilde başlayarak çalışmalarında sona geldiğimiz, 12 kesintisiz kullanılabilecek yarı olimpik kapalı yüzme havuzu projemizde gelinen son durumu Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ile birlikte inceleyerek, istişarede bulunduk. En yakın zamanda çalışmalarını tamamlayarak halkımızın hizmetine açacağımız tesisimizin ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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