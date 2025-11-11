Bünyan'ın Pınarbaşı mesire alanında fidanlar toprakla buluştu

  • Haberler
Bünyan'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Pınarbaşı mesire alanında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Bünyan’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Pınarbaşı mesire alanında fidan dikimi gerçekleştirildi. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin: “İlçe Kaymakamımız Yücel Erdem, Başkan Yardımcımız Egemen Ulusoy, ilçe siyasi parti başkanlarımız ve yönetimleri, oda başkanlarımız, ilçe protokolümüz ve kıymetli hemşehrilerimiz ile birlikte, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Pınarbaşı Mesire Alanı’nda geleceğe nefes olacak fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Programın ardından katılımcılarımıza ikramlarda bulunarak, bu anlamlı günde hemşehrilerimizle güzel bir birliktelik yaşadık. Doğaya, çevreye ve gelecek nesillerimize daha yeşil bir Bünyan bırakmak adına attığımız bu adımda bizlerle olan herkese teşekkür ediyorum. Hep birlikte, daha yeşil bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

