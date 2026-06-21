Bünyan kano sporu ile buluşuyor

(RHA)- Kayseri’nin Bünyan ilçesinde spor ve turizme yönelik yeni bir proje hayata geçiriliyor. Bünyan Belediyesi tarafından Pınarbaşı Mesire Alanı bölgesinde kano sporu yapılabilmesi amacıyla altyapı çalışmalarına başlandı.

Doğal güzellikleri, temiz su kaynakları ve manzarasıyla öne çıkan Bünyan’da yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından ilçenin hem spor faaliyetlerine ev sahipliği yapması hem de turizm açısından cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, kanı projesinin gençlerin farklı spor branşlarıyla tanışmasına katkı sağlayacağını belirterek, “Gençlerimizin yeni spor dallarıyla buluşacağı, ilçemizin sosyal hayatına değer katacak bu projenin Bünyan’ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sporun, gençliğin ve gelişimin adresi Bünyan olmaya devam edecek” dedi.Belediye tarafından hayata geçirilmesi planlanan kano projesinin, ilçede spor kültürünün gelişmesine katkı sunmasının yanı sıra bölgeye gelen ziyaretçi sayısını artırması bekleniyor.

