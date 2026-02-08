  • Haberler
  • Bünyan Karakaya'da kayıp olarak aranan 67 yaşındaki şahıs ölü bulundu

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi'nde cumartesi günü akşam saatlerinde kayıp ihbarı yapılan Kadir Arslan (67), arama kurtarma çalışmaları sonucunda kırsal alanda ölü olarak bulundu.

Bünyan ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi’nde cumartesi günü akşam saatlerinde kayıp ihbarı üzerine arama çalışması başlatılan 67 yaşındaki Kadir Arslan’ın, AFAD, Jandarma, ANDA, GÖKBÖRÜ, İHH, Turkuaz, Türk Telekom ve Yesevi ekiplerince yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda evinden 7 kilometre uzakta kırsal alanda cansız bedenine ulaşıldı.

Haber Merkezi

