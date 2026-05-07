Bünyan Kaymakamı Erdem'den okul ziyareti

Bünyan Kaymakamı Yücel Erdem’in Muzaffer Oflaz İlk ve Ortaokulu’nu ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ve mahalle muhtarı da yer aldı. Okulda öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Yücel Erdem, yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet eden Erdem, taleplerini dinledi. Gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında ise eğitim süreci, okulun mevcut ihtiyaçları ve öğrencilerin akademik ile sosyal gelişimine yönelik çalışmalar ele alındı. Eğitimin geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Kaymakam Erdem, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Bünyan’da eğitime yönelik faaliyetlerin aralıksız devam ettiği bildirildi.