Bünyan Naci Baydemir A.İ.H.L'de toplu açılış töreni gerçekleştirildi

Bünyan Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi destekleriyle ilçe gençleri için Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan halı saha, basketbol sahası, tenis kortu gibi birçok yeni sosyal faaliyet alanları ve donatılarının da içerisinde bulunduğu çalışmaların toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

PAYLAŞ
  • 08.11.2022 17:58
  • Güncelleme: 08.11.2022 18:07
Bünyan Naci Baydemir A.İ.H.L'de toplu açılış töreni gerçekleştirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi destekleriyle ilçe gençleri için Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan halı saha, basketbol sahası, tenis kortu gibi birçok yeni sosyal faaliyet alanları ve donatılarının da içerisinde bulunduğu çalışmaların toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılış törenine Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Taceddin Tup, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Akdoğan ve ilçe protokolü katıldı.

Toplu açılış merasimi sonrası açıklama yapan Başkan Altun, ’’Bünyan Belediyemiz ve Kayseri Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle halı saha, basketbol sahası, tenis kortu, spor aletleri, park ve yeşil alan gibi farklı alanlarda birçok yeni donatılar kazandırdığımız Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisemizde düzenlenen toplu açılış törenine Kaymakamımız Turgut Gülen, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İlker Akdoğan ve İlçe Protokolümüzle birlikte katıldık. Bizlere çalışmalarımız için teşekkür ederek plaket takdim eden Okul Müdürümüz Serkan Işık’ı emek ve çabaları için kutluyor, burada ilçemizin, gençlerimizin ve tüm evlatlarımızın hizmetine sunduğumuz sosyal faaliyet alanları ve donatılarının hayırlı olmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor - Konyaspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor - Konyaspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Rektörler ERÜ'de Bir Araya Geldi

Rektörler ERÜ'de Bir Araya Geldi

Rektör Altun, Erciyes Teknopark 'da İncelemelerde Bulundu

Rektör Altun, Erciyes Teknopark 'da İncelemelerde Bulundu

ERÜ Hastanelerinde Organ Bağışının Önemine Dikkat Çekildi

ERÜ Hastanelerinde Organ Bağışının Önemine Dikkat Çekildi

ERÜ Hastanelerinden, Kitap Sevenler İçin Bir İlk

ERÜ Hastanelerinden, Kitap Sevenler İçin Bir İlk

Türk tarihini eserleri ile yaşatıyor

Türk tarihini eserleri ile yaşatıyor

Çok Okunanlar
1
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

4
Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

5
Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

6
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SGK İl Müdürü Hasgül: ''İşçimizin sigorta pirimi ile göçmen finansmanı yapılmıyor'

SGK İl Müdürü Hasgül: “‘İşçimizin sigorta pirimi ile göçmen finansmanı yapılmıyor”

Kayserisporlu Mame Thiam'a Dünya Kupası yolu gözüktü

Kayserisporlu Mame Thiam’a Dünya Kupası yolu gözüktü

DAHA FAZLA
Bünyan Naci Baydemir A.İ.H.L'de toplu açılış töreni gerçekleştirildi

Bünyan Naci Baydemir A.İ.H.L'de toplu açılış töreni gerçekleştirildi

Kayserispor'da Ramazan Civelek ve Gökhan Sazdağı ile sözleşme uzatıldı

Kayserispor’da Ramazan Civelek ve Gökhan Sazdağı ile sözleşme uzatıldı

Başkan Büyükkılıç ve Başkan Taşyapan, Yeşilhisar'daki çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Büyükkılıç ve Başkan Taşyapan, Yeşilhisar’daki çalışmaları yerinde inceledi

Bölgesel Amatör Lig: Develigücü: 4 - Yahşihanspor: 4

Bölgesel Amatör Lig: Develigücü: 4 - Yahşihanspor: 4

Tuna Life Center Alışveriş Merkezi'nde eğlenceli hafta sonu

Tuna Life Center Alışveriş Merkezi'nde eğlenceli hafta sonu