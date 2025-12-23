Bünyan parklarına bank dayanmıyor

Ortak yaşam alanlarının korunması gerektiğine dikkat çeken yetkililer, parkların sadece belediyeye ait değil, aynı zamanda halkın ortak değerleri olduğunu vurguladı. Denetimlerin artırılacağı ve bu tür eylemlere karşı kararlı bir tutum sergileneceği belirtildi.

Halkın bu alanlara sahip çıkması gerektiği vurgulanarak, birlikte daha yaşanabilir bir Bünyan oluşturulması çağrısında bulunuldu.