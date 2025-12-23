Bünyan parklarına bank dayanmıyor
Bünyan'daki parklara yönelik zarar verme eylemleri devam ediyor. Yetkililer, parkların korunması için gerekli idari ve yasal işlemlerin uygulanacağını açıkladı. Yapılan düzenlemelere rağmen, oyun gruplarının kırılması, bankların tahrip edilmesi ve yeşil alanların zarar görmesi kamu malına zarar olarak nitelendiriliyor.
Ortak yaşam alanlarının korunması gerektiğine dikkat çeken yetkililer, parkların sadece belediyeye ait değil, aynı zamanda halkın ortak değerleri olduğunu vurguladı. Denetimlerin artırılacağı ve bu tür eylemlere karşı kararlı bir tutum sergileneceği belirtildi.
Halkın bu alanlara sahip çıkması gerektiği vurgulanarak, birlikte daha yaşanabilir bir Bünyan oluşturulması çağrısında bulunuldu.