Bünyan Ulu Cami Caddesi ulaşıma kapandı

Bünyan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Ulu Cami Caddesi geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Bünyan Ulu Cami Caddesi ulaşıma kapandı

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Ulu Cami Caddesi geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Bünyan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolumuz en kısa sürede tekrar trafiğe açılacaktır. Vatandaşlarımızdan bu süre zarfında alternatif güzergâhları kullanmalarını ve ekiplerimizin uyarılarına riayet etmelerini rica ediyoruz” denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri ile Pınarbaşı, Gürün ve Göksun Karayolu çekici/tır trafiğine kapalı
Kayseri ile Pınarbaşı, Gürün ve Göksun Karayolu çekici/tır trafiğine kapalı
Kayseri'de Aralık ayında bin 993 şahıs yakalandı
Kayseri’de Aralık ayında bin 993 şahıs yakalandı
Kayseri'de narkotik operasyonunda 1 yılda 5 bin 361 kişiye işlem yapıldı, 892 kişi tutuklandı
Kayseri’de narkotik operasyonunda 1 yılda 5 bin 361 kişiye işlem yapıldı, 892 kişi tutuklandı
Galata'da Vicdanın Ayak Sesleri: 520 Bin Kişi Filistin İçin Yürüdü
Galata’da Vicdanın Ayak Sesleri: 520 Bin Kişi Filistin İçin Yürüdü
Kayseri'de yılbaşı huzuru için güvenlik denetimleri gerçekleştirildi
Kayseri'de yılbaşı huzuru için güvenlik denetimleri gerçekleştirildi
Kayseri'de yılbaşı kutlamalarında kavga
Kayseri'de yılbaşı kutlamalarında kavga
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!