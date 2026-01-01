Bünyan Ulu Cami Caddesi ulaşıma kapandı
Bünyan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Ulu Cami Caddesi geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Ulu Cami Caddesi geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Bünyan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolumuz en kısa sürede tekrar trafiğe açılacaktır. Vatandaşlarımızdan bu süre zarfında alternatif güzergâhları kullanmalarını ve ekiplerimizin uyarılarına riayet etmelerini rica ediyoruz” denildi.