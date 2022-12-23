Bünyan Yeni Belediye Fırınına Kavuşuyor

Haftaya açılışı gerçekleştirilecek olan yeni yeri, modern ekipmanları ve modern görünüşü ile hem Bünyan'ın tüm ekmek ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede hem de poğaça, simit gibi unlu mamullerin de yapılarak daha uygun fiyatlarla satışa sunulacağı Bünyan Belediye Fırınında Kaymakam Turgut Gülen ile Belediye Başkanı Özkan Altun incelemelerde bulundu.

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  • 23.12.2022 11:04
  • Güncelleme: 23.12.2022 11:42
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Bünyan Yeni Belediye Fırınına Kavuşuyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Haftaya açılışı gerçekleştirilecek olan; yeni yeri, modern ekipmanları ve modern görünüşü ile hem Bünyan’ın tüm ekmek ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede hem de poğaça, simit gibi unlu mamullerin de yapılarak daha uygun fiyatlarla satışa sunulacağı Bünyan Belediye Fırınında; Kaymakam Turgut Gülen ile Belediye Başkanı Özkan Altun incelemelerde bulundu.

İncelemeler sonrası açıklamada bulunan Başkan Altun; "Haftaya üretime başlayacak Yeni Bünyan Belediyesi Fırını ile daha sağlıklı, daha verimli ve unlu mamulleri alanında daha fazla alanda ve yüksek kapasitede üretim gerçekleştireceğiz. Bu sayede halkımızın ekmek ihtiyacını daha uygun fiyatlarla karşılamış olacağız. Yapımını tamamladığımız yeni Bünyan Belediye Fırınımızın haftaya tüm kapasitesiyle üretime başlayacağını bildirmekten mutluluk duyuyor, ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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