Bünyan yeni kapalı pazar yerine kavuştu

Bünyan'da uzun süredir devam eden ve artık gelenek haline gelen Salı Pazarı, bu hafta ilk kez yapımı tamamlanan Bünyan Kapalı Pazar yerinde kuruldu. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile AK Parti İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç yeni pazar yerine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirirken, halkın ve esnafın memnuniyeti fotoğraflara yansıdı.

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  • 09.01.2023 17:30
  • Güncelleme: 09.01.2023 19:19
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Bünyan yeni kapalı pazar yerine kavuştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan’da uzun süredir devam eden ve artık gelenek haline gelen Salı Pazarı, bu hafta ilk kez yapımı tamamlanan Bünyan Kapalı Pazar yerinde kuruldu. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile AK Parti İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç yeni pazar yerine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirirken, halkın ve esnafın memnuniyeti fotoğraflara yansıdı.

Ziyaret sonrası bir projeyi daha hayata geçirerek halkın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ’’Bünyan’ımızda bir projeyi daha hayata geçirerek halkımızın hizmetine sunduk. Hayata geçirdiğimiz her proje ile halkımıza hizmette kaliteyi arttırıyor, modern ve örnek ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu proje ile pazar nedeniyle yol kapanma sorunu, esnaflarımızın çadır yükü yağışlı havalarda pazarın kurulamaması gibi sorunları ortadan kaldırmış olduk. AK Parti İlçe Başkanımız Yıldıray Hakkı Koç ile gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde ise hem halkımızdan hem de esnaflarımızdan projelerimizi destekleyici ve olumlu tepkiler almak bizleri ayrıca mutlu etti. Yeni Bünyan Kapalı Pazar Yerimizde kurulan ilk Salı pazarımız tüm halkımıza ve pazar esnaflarımıza hayırlı olsun. Tüm halkımızın ve pazar esnafımızın yanındayız. Hemşehrilerimizin desteğiyle ilçemizi en doğru ve en modern şekilde geleceğe taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizlere verdiği önem ve ilçemize kattığı değerler için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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İHA

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