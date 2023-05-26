Ünlü Fotoğraf Sanatçısı Oyuncu TFGK kurucusu Barış Kerim Cesur Kayseri Bünyan Belediyesine Konuk Oluyor Fotoğraf Etkinlikleri Kapsamında 7 Haziran da Şehire Gelecek Olan Sanatçı 8 Haziran da İlk Olarak Kayseri Üniversitesi Bünyan MYO Konferans Salonunda Söyleşi Gerçekleştirecek Ardından Bünyan'ı ve Çevresini Fotoğraflayacak Olan Sanatçı 10 Haziran Cumartesi Günü de Yine Bünyanı Fotoğraflıyoruz Adlı Etkinlikle Kayserili ve Bünyanlı Fotoğraf Severlerle Buluşacak. Belediye Binası Önünden Başlayacak Olan Etkinliğe Tüm Gezi ve Fotoğraf Severlerin Yoğun Katılımı Bekleniyor.