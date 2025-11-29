  • Haberler
Bünyan ilçesinde, kadınların sosyal ve kültürel hayata katılımını artırmak amacıyla bir tiyatro etkinliği gerçekleştirildi.

Bünyanlı Kadınlar İçin Tiyatro Etkinliği Düzenlendi

Bünyan Kaymakamlığı ve Bünyan Belediyesi iş birliğinde, Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından düzenlenen etkinlikle, ilçede yaşayan kadınlar bir araya getirildi. Etkinliğe Belediye, katılımcılar için ikramlarla destek verdi.

Yapılan açıklamada, kültürel ve sosyal hayatı canlandıran bu tarz faaliyetlerle hemşehrilerin yaşamına değer katmanın hedeflendiği belirtildi. Açıklamada, "Kadınların sosyal hayatta daha güçlü, daha aktif ve daha görünür olmalarını destekleyen her çalışmanın yanında olmak, bir görevden öte gönül işidir" ifadelerine yer verildi.

Programın ilçeye hayırlı olması temenni edilirken, emeği geçenlere teşekkür edildi.

Haber Merkezi

