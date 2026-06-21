Bünyanlı kadınlar tarih ve kültürle buluştu

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, Bünyan Kaymakamlığı, Aile Destek Merkezi ve Bünyan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Çanakkale, Bursa ve Ankara kültür gezisi tamamlandı.

Bünyanlı kadınlar tarih ve kültürle buluştu

Bünyanlı kadınlar tarih ve kültürle buluştu

(RHA)- 

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde, Bünyan Kaymakamlığı, Aile Destek Merkezi ve Bünyan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Çanakkale, Bursa ve Ankara kültür gezisi tamamlandı.

Gezi kapsamında Bünyanlı kadınlar, Türk tarihinin önemli merkezleri arasında yer alan Çanakkale, Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti Bursa ve Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’yı ziyaret etti. Katılımcılar, tarihi ve kültürel değerleri yerinde görme fırsatı bulurken, düzenlenen programla milli ve manevi değerler hakkında bilgi edindi.
Kültür gezisinin ardından değerlendirmelerde bulunan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, bu tür faaliyetlerin tarihi bilinç ve kültürel farkındalığın artırılmasına katkı sağladığını belirtti. Metin, ecdat yadigarı tarihi ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla kültürel etkinliklerin sürdürüleceğini ifade etti.
Katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılanan gezi programının, toplumun milli ve manevi değerlerle bağının güçlenmesine katkı sunduğu bildirildi.
 

Haber Merkezi

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