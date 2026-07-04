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Bünyanlı Şehit Ayhan Işık, şehadetinin yıl dönümünde anıldı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde şehit Ayhan Işık, şehadetinin yıl dönümünde düzenlenen Mevlid-i Şerif programı ve kabir ziyaretiyle dualarla anıldı.

Bünyanlı Şehit Ayhan Işık, şehadetinin yıl dönümünde anıldı

Bünyanlı şehit Ayhan Işık, şehadetinin yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı.

Hamidiye Camii'nde gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif programına Bünyan Kaymakamı Yücel Erdem, Belediye Başkan Vekili Ramazan Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, MHP Bünyan İlçe Başkanı Mustafa Göktaş, din görevlileri, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunurken, şehit Ayhan Işık ile tüm şehitler için dualar edildi. Mevlid programının ardından şehit Ayhan Işık'ın kabri ziyaret edildi. Kabir başında yapılan dualarla anıldı.

ŞEHİT AYHAN IŞIK
1977 yılında Bünyan ilçesinde doğan Piyade Er Ayhan Işık, Şırnak’ta vatani görevi sırasında teröristlerle 3 Temmuz 1999 tarihinde çıkan silahlı çatışmada şehit oldu. Şehit Piyade Er Ayhan Işık Bünyan ilçe mezarlığında toprağa verildi. 
(RHA)

Haber Merkezi

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