Bünyanlı Sporcuların ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek’ Başarısı

Sporcuların elde ettiği bu dereceler, Bünyan’ın spora verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi. Bünyanlı sporcular, azim ve disiplinleriyle ilçelerini başarıyla temsil ederek büyük bir gurur kaynağı oldular.

Başarılarıyla Bünyan’ı onurlandıran sporcular, aileleri ve antrenörleriyle birlikte bu önemli başarıyı kutladı. Gelecek turnuvalarda da aynı başarıyı sürdürmeleri dileğiyle.