  Bünyanlı Sporcuların 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek' Başarısı

Bünyanlı Sporcuların 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek' Başarısı

Yalova'da düzenlenen 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek 2026 Türkiye Wushu Şampiyonası'nda Bünyanlı sporcular önemli başarılar elde etti. Günsel Ece Dilekmen Türkiye 2.'si, Hira Nur Dağaşan, Büşra Lök ve Adem Güngör ise Türkiye 3.'sü olarak döndü.

Sporcuların elde ettiği bu dereceler, Bünyan’ın spora verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi. Bünyanlı sporcular, azim ve disiplinleriyle ilçelerini başarıyla temsil ederek büyük bir gurur kaynağı oldular.

Başarılarıyla Bünyan’ı onurlandıran sporcular, aileleri ve antrenörleriyle birlikte bu önemli başarıyı kutladı. Gelecek turnuvalarda da aynı başarıyı sürdürmeleri dileğiyle.

Haber Merkezi

