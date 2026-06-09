Bünyanlılar sordu, Başkan Büyükkılıç Yanıtladı

Büyükkılıç bu kapsamda Bünyan ilçesini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, ilk olarak ilçede Bünyan Onur Karasungur Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası Yıl Sonu Sergisi açılışını gerçekleştirdi. Sergiyi ilgiyle inceleyen Büyükkılıç’a vatandaşların ilgisi yoğun olurken, sergiyi hazırlayan kursiyerler tarafından Başkan Büyükkılıç’a hediye takdiminde bulunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve vatandaşlarla doğrudan iletişimi güçlendiren “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı kapsamında Bünyanlılarla buluştu. Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezi önünde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Büyükkılıç’a programda AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin eşlik etti.

Programa AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Faruk Gümüş, MHP Bünyan İlçe Başkanı Mustafa Göktaş’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi bürokratları, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, genel müdürler ve ilgili birim yöneticileri de katıldı. Bünyanlıların ilgi gösterdiği buluşmada vatandaşların ilettiği konular ilgili birimlerce değerlendirilirken, ilçeye ilişkin görüş ve talepler yerinde ele alındı. İlçenin gelişimine yönelik beklentiler, mahallelerin ihtiyaçları ve devam eden hizmetlere ilişkin başlıklar ele alınırken, ilgili konuların takip edilmesi için gerekli notlar alındı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen programda Başkan Büyükkılıç, ilçedeki mahalle muhtarları ve vatandaşların gündeme getirdiği konuları tek tek dinleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Katılımcı ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, ”Bünyan’ımıza gelirken içimiz açılıyor, rahatlıyoruz. Buraya geldiğimizde de sizlerin bu muhabbeti bizleri ayrıca sevince, coşkuya ulaştırıyor” dedi.

Program öncesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası Yıl Sonu Sergisi’nin açılışını yaptıklarını hatırlatan Büyükkılıç, Bünyan Onur Karasungur Halk Eğitim Merkezi’nin KAYMEK ve Bünyan Belediyesi ile iş birliği halinde yapmış olduğu önemli ve anlamlı çalışmayı takdire şayan olarak nitelendirdi ve sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

“Alnımız Ak, Yüzümüz Ak”

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratları ve yatırımcı kuruluşları ile Bünyan’da olduğunu ifade ederek, “Bizim alnımız ak, yüzümüz ak. Selahattin başkanımızla el ele vermek suretiyle Bünyan’ımızda yaptığımız hizmetlerle insanların gönlünde yer etme yönünde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Burada nezaket kuralları içerisinde taleplerini ileten ve maşallah tuttuğunu da koparan bir belediye başkanımız var. O açıdan kendisine teşekkür ediyor, tebrik ediyorum” diye konuştu.

Toplantıda muhtarların taleplerini alacaklarını ancak vatandaşlara daha fazla fırsat vermeyi önemsediklerini ifade eden Büyükkılıç, “Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor. Halkımız ile iç içe anlayışı içerisinde vatandaşlarımızı dinleyelim sonrasında muhtarlarımızın taleplerini alalım. Birebir burada hesap verecek ve cevap verecek ekibimiz yanımızda. Biz de inşallah verimli bir toplantı yapıp buradan ayrılacağız. Tekrar her birinize ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, var olun” şeklinde konuştu.

“Memduh Başkanım Bünyan’a Gereken Neyse Hepsini Yapıyor”

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin de Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Şehrimizin büyüğü, Bünyan’ımızın babası, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç başkanıma ve çalışma arkadaşlarıma hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Şunu bilmenizi istiyorum; Memduh Başkanım Bünyan’a gereken neyse hepsini yapıyor. Allah kendisinden razı olsun. Ne dediysek, ne istiyorsak yanımızda. En büyük desteği Memduh başkandan alıyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, vatandaşların emrinde ve hizmetinde olduklarının altını çizerek, “Burada elektrik şirketi, doğal gaz şirketi, KASKİ, kırsal, fen işleri kısacası Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak hem kendi birimleri hem yan kuruluşları ile emrinizdeyiz, hizmetinizdeyiz” dedi.

Başkan Büyükkılıç ve Başkan Metin’in hitaplarının ardından vatandaşların soru ve talepleri tek tek alındı. Bünyanlı vatandaşlar, şuana kadar yapılan hizmetlerden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederek soru ve taleplerini ilettiler.

Programında sonunda Başkan Metin, çözüm odaklı yaklaşımlarından dolayı Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ederken, Büyükkılıç da birlik, beraberlik vurgusu yaparak Bünyanlı vatandaşlara teşekkür etti.