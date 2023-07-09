Burası Afrika değil Kayseri

Kayseri'de deniz seviyesinden yaklaşık bin 73 metre yükseklikte yer alan ve Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen göç rotası üzerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı'nda mandaların sağım yolculuğu, Afrika'da çekilen belgeselleri aratmıyor.

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  • 09.07.2023 09:52
  • Güncelleme: 09.07.2023 10:40
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Burası Afrika değil Kayseri
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de deniz seviyesinden yaklaşık bin 73 metre yükseklikte yer alan ve Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen göç rotası üzerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı’nda mandaların sağım yolculuğu, Afrika’da çekilen belgeselleri aratmıyor.

Uluslararası öneme sahip sulak alan olarak tanımlanan Hürmetçi Sazlığı, Kayseri’nin 13 kilometre güneybatısında Hürmetçi ile Karpuzsekisi Mahalleleri arasında bulunuyor. Erciyes Dağı eteğinde yaban hayatı açısından da önemli bir yer tutan Sultan Sazlığı’nda mandaların merada otladıktan sonra sağım için sahiplerinin yanına giderken sudan geçme anları ise izleyenleri hayran bırakıyor. Bölge Afrika’da çekilen belgeselleri aratmayan görüntüleri izlemek isteyen yerli ve yabancı turistler ile fotoğrafçıların yoğun ilgisini görüyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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