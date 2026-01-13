Burası Kayseri mi?: ‘Hangi çağdayız? Şu çamura bakın’

İYİ Parti Kayseri teşkilatı, Oymaağaç Mahallesinde bulunan Oto Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan İYİ Parti GİK üyesi Kazım Yücel, sanayi bölgesinde yaşanan altyapı sorununa değindi.

Sanayi bölgesine asfalt dökülmediğini ifade eden İYİ Partili Yücel, "Oymaağaç mahallemizin Uslular Oto Sanayi’ndeyiz. Uzun süredir buradaki esnaflarımızın feryatlarına belki biraz sessiz kaldık. Düşündük ki belediye burada hizmeti hayata geçirecek. Ama gördük ki neredeyse birkaç yıl önce burası teslim edilmesine rağmen ara yolların hiçbirine asfalt dökülmemiş. Vatandaş sabah dükkânını açıyor, tertemiz arabasını çamura bulandırıyor ve bunu da sürekli feryat ediyor. Ve altyapı hizmetlerinin olmadığından bahsediyor. Logar giderleri yok. Ya burada çalışan arkadaşlar veya gelen misafirler tuvalete gittiği zaman o pislik bu alanda kalıyor. Buna sürekli bir belediye aracının gelip kaldırması gerekiyor. Ya hangi çağdayız? Şu çamura bakın. Bir yağmur yağmış esnaf perişan. Esnaf iş yapmaktan bahsetmiyor, buranın altyapı hizmetlerinden akşama kadar komşuyla sohbet ediyor. Ey Kocasinan Belediyesi! Görmüyor musun? Buranın imarını verirken farkında değil misin? İmarını verdin, bunun rantını aldın. Buradan bir takım gelirler elde ettin. Buradaki vatandaşın haline seçimden seçime de gelmiyorsun da, seçimden sonra gelip de 'Benim belediyem nasıl bir hizmet etmiş?' diye bakmıyor musun? Bakar mısınız şu yollara? Her taraf çamur. Herkesin tuvaleti foseptik çukurlarının içerisinde kalıyor. Bu çağda şehrin belediyesi, belediye başkanı eğer bunları ihmal ediyorsa hangi gönül belediyeciliğinden bahsediyoruz? Hangi belediyecilik hizmetinden bahsediyoruz?" ifadelerini kullandı.