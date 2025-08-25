Burayı görmeyen Kayseri'de yaşıyorum demesin!

Doğa tutkunlarının ilgisini çeken Kapuzbaşı, Göksu, Yeşilköy ve Derebağ Şelaleleri gibi doğal güzellikler, yapılan yol genişletme, sıcak asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları sayesinde daha ulaşılabilir hale geldi.

Kayseri'nin tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra eşsiz doğa güzellikleriyle de dikkat çektiği belirtiliyor. Bu bağlamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçesinin her birinde turizm potansiyelini değerlendirmek amacıyla çeşitli projeler yürütüyor. Yahyalı'da gerçekleştirilen önemli ulaşım yatırımları, bölgedeki şelalelere ulaşımı kolaylaştırarak yerli ve yabancı turistlerin ilgisini artırıyor.

Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda yapılan çalışmalar, zorlu arazi koşullarına rağmen yaklaşık 43 kilometrelik alanda yol genişletme ve sıcak asfalt serimi ile bölgedeki ulaşım konforunu artırdı. Ayrıca, Göksu Şelalesi'ndeki eski asma köprünün modern bir şekilde yenilenmesi, doğa harikasının cazibesini daha da artırdı.

2025 yılında Yahyalı ilçesindeki Derebağ, Çağlayan ve Kirazlı mahallelerini kapsayan 12 kilometrelik grup yolunda 72 milyon TL’lik sıcak asfalt çalışması planlanıyor. Bu yatırım, Derebağ Şelalesi'ne ulaşımı da daha konforlu hale getirecek.

Yapılan yatırımların Yahyalı ve Kayseri turizmine katkı sağladığını belirten yetkililer, doğa tutkunlarını bu eşsiz güzellikleri keşfetmeye davet ediyor. Ayrıca, bölgeye seyahat edecek sürücülere arazi koşullarını göz önünde bulundurarak dikkatli olmaları hatırlatılıyor.