Burhan İşleyen Hoca Sivil Toplumla buluştu

Kocasinan Müftülüğüne bağlı Uhud Yatılı Kuran Kursu binasında gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşleyen’in yanısıra, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun, Melikgazi İlçe Müftüsü Dr. Emrullah Kandemir, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan, Kayseri Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Lüffullah Cebeci, KİMDER Başkanı Hacı Ali Çakıcı ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Doç. Dr. Burhan İşleyen, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak dünyanın dört bir köşesinde faaliyet yürüttüklerini, ülke içinde de başta 4-6 yaş Kuran Kursları olmak üzere, Gençlik Merkezleri, Hafızlık Eğitim Merkezleri gibi farklı alanlarda hizmet vermenin gayreti içinde olduklarını vurguladı. Burhan İşleyen, birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemine vurgu yaparak, farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görerek, ortak hareket etmenin, bir ümmet şuuru içinde çalışmanın yollarının aranmasının gerektiğinin altını çizdi. Sivil Toplum kuruluşlarının, kendi aralarındaki birlikteliği daha da sağlamlaştırması gerektiğini, ortak faaliyet alanlarının tespit edilerek milletimize dokunacak faaliyetlerin yürütülmesinin önemine vurgu yaptı.

Daha sonra Kayseri’de bulunan sivil toplum kuruluşları adına KİMDER Başkanı Hacı Ali Çakıcı’da özellikle, imam hatiplerin Kayseri’deki mevcut durumu ve faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi. Diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de görüş ve düşüncelerini Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşleyen hocaya iletme ve istişare etme imkanı buldular.