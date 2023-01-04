Büro-Sen artışı yetersiz buldu

 Türk Büro-Sen Kayseri Şube Başkanı Muzaffer Pala, memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 30'luk artışın beklentileri karşılamadığını, kamu çalışanlarına ve emeklilerimize seyyanen bir ücret artışı yapılması gerektiğini söyledi.

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  • 04.01.2023 17:38
  • Güncelleme: 04.01.2023 17:38
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Büro-Sen artışı yetersiz buldu

Pala, “Alt kademedeki memurlarımızın özlük haklarında iyileştirme yapılıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecek” dedi. 

Türk Büro-Sen Kayseri Şube Başkanı Muzaffer Pala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan memur ve emekli maaş zammı hakkında açıklamada bulundu. Dün açıklanan yüzde 25’lik zammın az olduğunu bu yüzden Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulu olarak Cumhurbaşkanı ile görüştüklerini söyleyen Muzaffer Pala, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından zam oranının yüzde 30’a çıkarılmasının da kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamadığını ifade etti. Kamu çalışanlarına ve emeklilerimize seyyanen bir ücret artışı yapılması gerektiğini belirten Pala, “Türkiye Kamu-Sen olarak, dün açıklandığı an itibariyle yüzde 25’lik zammın yetersiz olduğunu ve beklentileri karşılamadığını kamuoyu ile paylaşmıştık. Nitekim akşam bu amaçla gerçekleştirdiğimiz Twitter etkinliğine kamu çalışanlarının vermiş olduğu desteğin sesi bugün yapılan açıklamayla yankı bulmuştur. Bunun üzerine Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulumuz acil toplanarak talep ve beklentiyi Cumhurbaşkanımıza iletme kararı almıştır. Bu sabah Cumhurbaşkanlığı makamı ile yapmış olduğumuz görüşme ile kamu çalışanlarının beklentisini Cumhurbaşkanlığı makamına da ilettik. Sayın Cumhurbaşkanının bugün grup toplantısında yaptığı açıklamada, maaş artış oranının yüzde 30’a çıkarılmasıyla önemli bir adım atılmış ancak, kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamamıştır. Gelinen bu noktada, kamu çalışanlarına ve emeklilerimize seyyanen bir ücret artışı yapılması yaşanan ücret adaletsizliğinin ve gelir kaybının giderilmesi anlamında en doğru yaklaşım olacaktır. Bir kez daha görülmüştür ki, memurumuzun sendikal mücadeleye destek vermesi kazanımların asıl mimarıdır” şeklinde konuştu.

“MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ”

Alt kademedeki memurların özlük haklarında iyileştirme yapılıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Pala, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Gelinen bu noktada, kamu çalışanlarına ve emeklilerimize seyyanen bir ücret artışı yapılması yaşanan ücret adaletsizliğinin ve gelir kaybının giderilmesi anlamında en doğru yaklaşım olacaktır. 3600 ek gösterge düzenlemesinde Daire Başkanı ve üst unvanlar için özel düzenleme yapılarak, maaşlarında artış sağlandıysa, Daire Başkanının altındaki unvanlar için de özel düzenleme yapılarak, seyyanen bir artışla maaş makasının kapatılması, alt kademedeki memurlarımızın da özlük haklarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Alt kademedeki memurlarımızın özlük haklarında iyileştirme yapılıncaya kadar mücadelemizin kararlılıkla süreceğini bir kez daha ifade ediyoruz. Bu vesileyle dün gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliğe büyük katılım sağlayarak kamu çalışanlarının sesi olmamızı sağlayan kamu görevlilerimize ve emeklilerimize teşekkür ediyorum.”

1ha

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