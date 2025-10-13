Burs ve kredi başvuruları başladı

GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden 17 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilecek.

Burs ve kredi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim yılı KYK burs ve kredi başvurularının açıklandığını duyurdu. Başvuruda bulunacak öğrenciler e-Devlet sistemi üzerinden 17 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilecek. Bakan Bak: “Sevgili Gençler; GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 17 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etabı'nın Son Binası da Tamamlandı
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etabı'nın Son Binası da Tamamlandı
Taşkın Suyu Kanallarını Temizliyor
Taşkın Suyu Kanallarını Temizliyor
Kayseri'de 15 Milyar TL'lik Kentsel Dönüşüm'le Yenileniyor
Kayseri'de 15 Milyar TL'lik Kentsel Dönüşüm'le Yenileniyor
Kayseri'de Heyecan Dolu Satranç Turnuvası
Kayseri'de Heyecan Dolu Satranç Turnuvası
Kapadokya ile Bütünleşen Kayseri'nin Turizmdeki Yükselişi
Kapadokya ile Bütünleşen Kayseri'nin Turizmdeki Yükselişi
Argıncık Kentsel Dönüşüm Yol Haritası belli oluyor
Argıncık Kentsel Dönüşüm Yol Haritası belli oluyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!