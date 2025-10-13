Burs ve kredi başvuruları başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim yılı KYK burs ve kredi başvurularının açıklandığını duyurdu. Başvuruda bulunacak öğrenciler e-Devlet sistemi üzerinden 17 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilecek. Bakan Bak: “Sevgili Gençler; GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 17 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.