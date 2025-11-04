Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlara E-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Öğrenciler, E-Devlet’ten KYK Burs ve Öğrenim Kredisi sorgulama ekranı üzerinden başvuru sonuçlarını kontrol edebilecek.
Bilindiği üzere burs ücretleri her yıl yeniden belirleniyor, mevcutta ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3 bin lira ödeme yapılıyor. 2026 yılı öğrenim kredisi ve burs ücretlerinin Aralık ayında açıklanması bekleniyor.