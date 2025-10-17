Burs ve öğrenim kredisi başvuruları için son gün

Gençlik ve Spor Bakanlığı(GSB) tarafından öğrencilere sağlanan burs ve öğrenim kredisi için başvuruların son günü. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın(GSB) yaptığı açıklamaya göre öğrencilere hatırlatma yapılarak; “GSB Burs ve kredi başvurularında son gün. Gençler, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları bugün sona eriyor! Henüz başvuru yapmadıysan hemen e-Devlet üzerinden başvurunu tamamla. Son başvuru: 17 Ekim 23.59” ifadeleri kullanıldı.