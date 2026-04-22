Bursa'da iş kazasında hayatını kaybeden sondaj ustası Kayseri'de toprağa verildi

Bursa'da geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybeden 59 yaşındaki sondaj ustası Kara Akça, Kayseri'de toprağa verildi.

Olay, önceki gün Bursa’da meydana geldi. Sondaj ustası Kara Akça çalışmak için gittiği arazide zemin etütü yaptığı sırada iş makinasının halatının kopup başına çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hastane morguna kaldırılan Akça’nın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Akça’nın cenazesi memleketi Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine getirildi. Demircili Mahallesinde kılınan cenaze namazına, Akça’nın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Akça, mahalle mezarlığında toprağa verildi. 

