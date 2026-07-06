Bursa Milletvekilinden Kayseri Kuzey Çevre Yolu ihalesi için Bakan Uraloğlu’na ‘Pazarlık’ sorusu

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, “Kayseri Kuzey Çevre Yolu Yapım İşi” ihalesi ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na soru önergesi verdi. Bursa Milletvekili Atmaca, ihale bedelinin maliyetinin 2 milyar 762 milyon TL, sözleşme bedelinin ise 2 milyar 345 milyon TL olduğunu ifade ederek kırım oranının yaklaşık yüzde 15 seviyesinde olduğunu belirtti. Ayrıca Milletvekili Atmaca, ihalenin “ivedi ve acil” şekilde ve pazarlık usulüyle yapılmasının gerekçesini Bakan Abdulkadir Uraloğlu’na sordu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, “Kayseri’de gerçekleştirilen bazı karayolu yapım ihalelerine ilişkin kamuoyunda ciddi soru işaretleri oluşmuştur. 28 Mayıs 2025 tarihinde “Kayseri Kuzey Çevre Yolu Yapım İşi” ihalesinin, 2025/777440 ihale kayıt numarasıyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesi kapsamında pazarlık usulüyle yapıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu ihalenin yaklaşık maliyetinin 2 milyar 762 milyon TL, sözleşme bedelinin ise 2 milyar 345 milyon TL olduğu; buna göre kırım oranının yaklaşık yüzde 15 seviyesinde kaldığı görülmektedir. Buna karşılık 16 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen “Kayseri-Sivas Devlet Yolu Yapım İşi” ihalesinin, 2025/851979 ihale kayıt numarasıyla açık ihale usulüyle yapıldığı; yaklaşık maliyetinin 1 milyar 49 milyon TL, sözleşme bedelinin ise 699 milyon TL olduğu ve kırım oranının yaklaşık yüzde 33 seviyesinde gerçekleştiği ifade edilmektedir. Ayrıca Kayseri Kuzey Çevre Yolu Yapım İşi’nin 2025 yılı yatırım programında yer alan, önceden planlanmış bir proje olduğu; işin süresinin ise 1030 gün, yani yaklaşık 3 yıl olarak belirlendiği dikkate alındığında, söz konusu ihalenin “ivedi ve acil” gerekçesiyle 21/b kapsamında yapılması kamu yararı, şeffaflık ve rekabet ilkeleri bakımından izaha muhtaçtır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesi, ani ve öngörülemeyen durumlarda başvurulması gereken istisnai bir yöntemdir. Ancak planlı ve uzun vadeli yatırımlarda bu yöntemin tercih edilmesi, kamu kaynaklarının etkin, şeffaf ve rekabetçi şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair ciddi tereddütler doğurmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Bursa Milletvekili Atmaca’nın Kayseri Kuzey Çevre Yolu Yapım İşi” ihalesi ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na sorduğu sorular şu şekilde;

1.2025/777440 ihale kayıt numaralı Kayseri Kuzey Çevre Yolu Yapım İşi ihalesinin, 4734 sayılı Kanun’un 21/b maddesi kapsamında pazarlık usulüyle yapılmasının hukuki, teknik ve idari gerekçeleri nelerdir? Söz konusu işin 2025 yılı yatırım programında yer alan planlı bir proje olması ve iş süresinin 1030 gün olarak belirlenmiş bulunması dikkate alındığında, bu ihalenin “ivedi ve acil” nitelikte değerlendirilmesinin dayanağı nedir? Bu kapsamda ani, öngörülemeyen veya afet

niteliğinde bir durum söz konusu mudur?

2. 2025/777440 ihale kayıt numaralı ihaleye kaç firma davet edilmiş, kaç firma teklif vermiştir? Davet edilen ve teklif sunan firmaların isimleri ile teklif tutarları nelerdir?

3. Söz konusu ihalenin yaklaşık maliyeti hangi kriterlere ve kalemlere göre belirlenmiştir? Yaklaşık maliyet hesabına esas alman teknik ve mali veriler nelerdir?

4. Kayseri Kuzey Çevre Yolu Yapım işi ihalesinde yaklaşık yüzde 15 kırım gerçekleşirken, açık ihale usulüyle yapılan 2025/851979 ihale kayıt numaralı Kayseri-Sivas Devlet Yolu Yapım işi ihalesinde yaklaşık yüzde 33 kırım gerçekleşmiş olması Bakanlığınızca nasıl değerlendirilmektedir?

5. Benzer nitelikteki iki karayolu yapım işinden birinin 21/b kapsamında pazarlık usulüyle, diğerinin ise açık ihale usulüyle yapılmasının gerekçesi nedir? Bu iki ihale arasında ihale usulünü farklılaştıran teknik, hukuki veya idari bir zorunluluk bulunmakta mıdır?

6. Son beş yıl içerisinde Bakanlığınız ve bağlı/ilgili kuruluşlar tarafından 4734 sayılı Kanun’un 21/b maddesi kapsamında yapılan yapım işi ihalelerinin sayısı, toplam yaklaşık maliyeti, toplam sözleşme bedeli nedir?