Bursluluk Sınavı'nın Türkiye birincisi Yeşilhisar'dan çıktı

Yeşilhisar ilçesinde Şehit Mehmet Güngör İmam Hatip Ortaokulu’nun 5. sınıf öğrencisi Hüseyin Çayır, 2025 İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı)’nda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olmayı başardı.

27 Nisan 2025 tarihinde ilkokul ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere yönelik düzenlenen 80-100 soruluk sınavda Hüseyin Çayır, tüm sorulara doğru cevap verdi.

Hüseyin Çayır, uçak mühendisi olmayı hedeflediğini ve Türk mühendis Selçuk Bayraktar'ı örnek aldığını belirterek; "Öğretmenlerimin ve ailemin desteği ile çok çalıştım ve emeklerimin karşılığını aldım çok mutluyum" dedi.

Hüseyin Çayır'ın babası Bekir Çayır ise "Oğlumla gurur duyuyorum. Hem ailemizi hem de ilçemizi gururlandırdı. Uçak mühendisi olmayı hedefliyor. Selcuk bayraktardan etkileniyor. İlkokuldan beri çalışıyor. Hedef koydu kendisine gece gündüz çalışıyor. Çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı. Ailesi olarak gururluyuz, kelimelerle tarif edilemeyecek bir duygu" ifadelerini kullandı.



Şehit Mehmet Güngör İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Emin Bolat ise

"Bugün okulumuz için unutulmaz bir başarıya tanıklık ediyoruz! Öğrencimiz Hüseyin Çayır, bursluluk sınavında gösterdiği olağanüstü performans ile Türkiye birincisi olarak hepimizi gururlandırdı. Sevgili Hüseyin, senin azmin, disiplinli çalışman ve öğrenme tutkun, bu büyük başarının en önemli anahtarı oldu. Kendini geliştirmek için gösterdiğin gayret, yalnızca akademik bir başarı değil, aynı zamanda büyük bir ilham kaynağıdır. Bu başarıda emeği geçen değerli öğretmenlerimize, Hüseyin’in ailesine ve onu destekleyen tüm okul topluluğumuza teşekkür ediyorum. Şehit Mehmet Güngördü İmam Hatip Ortaokulu olarak, onun gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyor ve kendisini tebrik ediyorum. Bu anlamlı başarının coşkusunu hep birlikte yaşamak adına okulumuzda özel bir tören düzenlenecektir. Tüm öğrencilerimizi ve velilerimizi bu gurur verici anı paylaşmaya davet ediyorum" diye konuştu.