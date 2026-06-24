Burun Eğriliklerinde Ağrısız, Tamponsuz Tedavi Mümkün

Elçi, endoskopik septoplasti cerrahi yöntemiyle burundan nefes almayı etkileyen ve toplumda en sık görülen sorun olarak karşımıza gelen rahatsızlık olan burun orta duvarındaki eğriliklerin tedavisinin gerçekleştirildiğini dile getirdi.

CERRAHİ MÜDAHALEYLE TEDAVİ EDİLİYOR

Burun içindeki kemik-kıkırdak kaynaklı tıkanıklıklarının neden olduğu bu rahatsızlığın ve bu tip sorunların çözümü için cerrahi yöntemlere başvurulduğunu dile getiren Op. Dr. Uğur Elçi, şu bilgileri verdi: “KBB pratiğinde çok görülen bu sorunun giderilmesinde kullanılan teknikler çok uzun yıllardan beri başarı ile uygulanmaktadır. Burun içi muayenesinde, sınırlı yapı ve bölgelerdeki septum deviasyonlarının giderilmesi gereksinimleri zaman içinde septuma yönelik yeni ve sınırlı bir tekniğin tanımlanmasına yol açmıştır. Endoskopik sinüs cerrahisine benzer bir metotla uygulanabilen endoskopik septoplasti, seçilmiş vakalarda operasyonu kolaylaştırmakta ve operasyon sonrası oluşabilecek olumsuzlukları da azaltmaktadır. Tarafımızdan yıllardır uygun olgularda uygulanan bu teknik, görsel kolaylığı nedeniyle son yıllarda çok fazla hastada kullanılabilir olmuştur"

İZ BIRAKMADAN TAMAMLANIYOR

Operasyonun iz bırakmadan başarıyla tamamlandığını dile getiren Elçi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Endoskopik septoplasti ameliyatı sonrasında gerekirse konulan silikon genelde 2 veya 3'üncü gün çıkarılabilir. Operasyondan 2 gün sonra hasta banyo yapabilir. Bu operasyon sonrasında gerekliyse yerleştirilen silikonlar haricinde dikiş alımı yoktur. Ancak doktorunuzun belirlediği sürelerde kontrole gitmeniz gerekir. Ameliyat sonrası ağır işte çalışmayanlar 3 gün sonra işlerine başlayabilir. Ağır işte çalışanların ise 3-5 gün dinlenmesi ve sonrasında işe başlaması önerilir. Bu tarz ameliyatlardan sonra dikkatli olunmazsa enfeksiyon riski ortaya çıkabilir. Burunda birkaç hafta süren bir hissizlik oluşabilir; ancak bu ciddi bir durum değildir ve sonrasında geçer. Ayrıca hastalar burun ameliyatı sonrasında 2 hafta süreyle tütün ürünlerini kullanmamalı, dumanına maruz kalmamalı; burnuna darbe almamaya özen göstermelidir”