BÜSAM Şehir Akademi 2023 Güz Dönemi kayıtları başladı

Her dönem düzenlenen ve geleneksel hale gelen Şehir Akademi, atölye ve seminerleri ile 2023 Güz Dönemi ile yine Kayserililerin hizmetinde olacak. Şehrin düşünce ve fikir hayatına katkı sunmak amacıyla kurulan BÜSAM’da yeni bir dönemin kapısı aralanıyor.,

ŞEHİR AKADEMİ GÜZ DÖNEMİ’NDE NELER OLACAK?

Son kayıt tarihi 1 Ekim olan Şehir Akademi 2023 Güz Dönemi 7 Ekim’de başlayacak. Programlar 12 hafta sürecek ve etkinliklerin tamamı herkese açık ve ücretsiz olacak. Seminer ve atölyeler yüz yüze yapılacak program sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek.

Gençlik Okumaları Seminer Dizisi’nin yanı sıra, Şehir Okumaları Atölyesi Yusuf Yerli tarafından, Mekân Okumaları Dursun Çiçek tarafından, Gündelik Hayat Okumaları Doç. Dr. Aylin Yonca Gençoğlu tarafından, Şiir ve Medeniyet Atölyesi Mustafa İbakorkmaz tarafından ve Sinemasal: Film Okumaları ise İsmail Doğu tarafından düzenlenecek.

Katılımcılar, atölyelerde uzman akademisyenlerden eğitimler alacak.

7 Ekim 2023’te başlayacak olan programda, katılımcılar akademi ile ilgili detaylı bilgiye www.kayseri.bel.tr sitesinde etkinlikler bölümünden ulaşabilecek.