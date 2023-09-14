BÜSAM Şehir Akademi Güz Dönemi Kayıtları Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin düşünce ve fikir hayatına katkı sunmak amacıyla kurulan ve binlerce vatandaşa dokunan BÜSAM bünyesindeki Şehir Akademi'de 2023 Güz dönemi kayıtları başladı.

PAYLAŞ
  • 14.09.2023 11:13
  • Güncelleme: 14.09.2023 13:20
BÜSAM Şehir Akademi Güz Dönemi Kayıtları Başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin düşünce ve fikir hayatına katkı sunmak amacıyla kurulan ve binlerce vatandaşa dokunan BÜSAM bünyesindeki Şehir Akademi’de 2023 Güz dönemi kayıtları başladı.

Büyükşehir Belediyesi, her alanda ve her yaşta hayat boyu öğrenmeye özel önem veren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında kültür, sanat ve eğitim alanında etkin ve kaliteli hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Her dönem düzenlenen ve geleneksel hale gelen Kayserililerin de yoğun ilgisini gören Şehir Akademi, atölye ve seminerleri ile 2023 Güz Dönemi ile yine Kayserililerin hizmetinde olacak. Kentin geleceğine yön veren bir anlayışla strateji geliştirme ve araştırma eksenli faaliyetler ortaya koymak amacıyla kurulan ve ilk günden bu yana, sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, ilim ve irfan yuvası olmuş kadim kentin düşünce ve fikir dünyasına katkıda bulunan BÜSAM’da yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Son kayıt tarihi 1 Ekim olan Şehir Akademi 2023 Güz Dönemi 7 Ekim’de başlayacak. Programlar 12 hafta sürecek ve etkinliklerin tamamı herkese açık ve ücretsiz olacak. Seminer ve atölyeler yüz yüze yapılacak program sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek. Gençlik Okumaları Seminer Dizisi’nin yanı sıra, Şehir Okumaları Atölyesi Yusuf Yerli tarafından, Mekân Okumaları Dursun Çiçek tarafından, Gündelik Hayat Okumaları Doç. Dr. Aylin Yonca Gençoğlu tarafından, Şiir ve Medeniyet Atölyesi Mustafa İbakorkmaz tarafından ve Sinemasal: Film Okumaları ise İsmail Doğu tarafından düzenlenecek. Katılımcılar, atölyelerde uzman akademisyenlerden eğitimler alacak.

7 Ekim 2023’te başlayacak olan programda, katılımcılar akademi ile ilgili detaylı bilgiye www.kayseri.bel.tr sitesinde etkinlikler bölümünden ulaşabilecek.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Yalçın: 'İstişareyle şehri yönetmek güzel bir şey'

Başkan Yalçın: 'İstişareyle şehri yönetmek güzel bir şey'

Kayseri Çemeni Tescillendi

Kayseri Çemeni Tescillendi

Edanur'un katil zanlısı adliyede

Edanur'un katil zanlısı adliyede

Hayata Dokunanlar Derneği, ihtiyaç sahiplerinin yanında

Hayata Dokunanlar Derneği, ihtiyaç sahiplerinin yanında

Büyükşehirin 'Deprem Özel' İstişare Toplantıları Devam Ediyor

Büyükşehirin 'Deprem Özel' İstişare Toplantıları Devam Ediyor

Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm İle Gelişiyor

Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm İle Gelişiyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

3
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

6
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edanur'un katil zanlısı tutuklandı

Edanur'un katil zanlısı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru komşusu teknikeri öldürdü

Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru komşusu teknikeri öldürdü

DAHA FAZLA
Kayseri Ticaret Odası Coğrafi İşaretli ürün sayısını 13'e çıkardı

Kayseri Ticaret Odası Coğrafi İşaretli ürün sayısını 13’e çıkardı

MHP İl Başkanı Demirezen'den 14. Olağan İl Kongresine davet

MHP İl Başkanı Demirezen’den 14. Olağan İl Kongresine davet

Hayata Dokunanlar Derneği Kayseri'de açıldı

Hayata Dokunanlar Derneği Kayseri’de açıldı

'Kayseri'ye yaban hayvanı salımı yapılmadı'

'Kayseri'ye yaban hayvanı salımı yapılmadı'

Mürvüvet - Saadettin Türkkan ASM Hayata Geçiyor

Mürvüvet - Saadettin Türkkan ASM Hayata Geçiyor