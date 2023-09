BÜSAM Şehir Akademi Güz Dönemi Kayıtları Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin düşünce ve fikir hayatına katkı sunmak amacıyla kurulan ve binlerce vatandaşa dokunan BÜSAM bünyesindeki Şehir Akademi’de 2023 Güz dönemi kayıtları başladı.

Büyükşehir Belediyesi, her alanda ve her yaşta hayat boyu öğrenmeye özel önem veren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında kültür, sanat ve eğitim alanında etkin ve kaliteli hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Her dönem düzenlenen ve geleneksel hale gelen Kayserililerin de yoğun ilgisini gören Şehir Akademi, atölye ve seminerleri ile 2023 Güz Dönemi ile yine Kayserililerin hizmetinde olacak. Kentin geleceğine yön veren bir anlayışla strateji geliştirme ve araştırma eksenli faaliyetler ortaya koymak amacıyla kurulan ve ilk günden bu yana, sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, ilim ve irfan yuvası olmuş kadim kentin düşünce ve fikir dünyasına katkıda bulunan BÜSAM’da yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Son kayıt tarihi 1 Ekim olan Şehir Akademi 2023 Güz Dönemi 7 Ekim’de başlayacak. Programlar 12 hafta sürecek ve etkinliklerin tamamı herkese açık ve ücretsiz olacak. Seminer ve atölyeler yüz yüze yapılacak program sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek. Gençlik Okumaları Seminer Dizisi’nin yanı sıra, Şehir Okumaları Atölyesi Yusuf Yerli tarafından, Mekân Okumaları Dursun Çiçek tarafından, Gündelik Hayat Okumaları Doç. Dr. Aylin Yonca Gençoğlu tarafından, Şiir ve Medeniyet Atölyesi Mustafa İbakorkmaz tarafından ve Sinemasal: Film Okumaları ise İsmail Doğu tarafından düzenlenecek. Katılımcılar, atölyelerde uzman akademisyenlerden eğitimler alacak.

7 Ekim 2023’te başlayacak olan programda, katılımcılar akademi ile ilgili detaylı bilgiye www.kayseri.bel.tr sitesinde etkinlikler bölümünden ulaşabilecek.