'Bütçe yapmak da tasarruf etmek de finansal okuryazarlıktır'

Kayseri SMMM Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Uslular Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında "Hayatımız Eğitim" programına katılarak moderatör Fatma Sağdıç’ın sorularını yanıtladı.

Uslular, “Finansal okuryazarlık ile ilgili açıklama yaparak, Finansal okuryazarlık, kişinin parasını bilinçli bir şekilde yönetebilme becerisidir. Sadece para kazanmak değil, kazandığı parayı doğru kullanmak, biriktirmek, yatırım yapmak ve riskleri anlamaktır. Biraz daha açarsak konuyu; gelir,gider yönetimi, ne kazanıyorum, nereye harcıyorum… Yani hepimizin aslında bir finansal okuryazarlığı vardır. Hepimizin belli bir bütçesi vardır. Bu bütçeyi nerede, nasıl harcayacağımızı aslında hepimiz bir finansal okuryazar olarak belirleriz. Ama bunun dereceleri vardır. Kiminin parası küçük, bütçesi küçüktür; ona göre işlem yapar. Kiminin devasa bir bütçesi vardır. Bu finansal okuryazarlığı tek başına yapması mümkün değildir. Bu yüzden belki 25-30 tane bu konuyla ilgili eleman çalıştırır. Bütçe yapmak da bir finansal okuryazarlıktır. Tasarruf etmek de bir finansal okuryazarlıktır. Asgari ücretlilerden örnek vereyim: 28.075 TL maaş alıyor. Bunu bütçesine göre planlamazsa, üç beş akşam dışarıda yemek yese bu bütçe doğru olur mu? Yapamaz. Ama bütçesini yaparsa; şunu okul taksidi, şunu kırtasiyedir, şu mutfak masrafıdır, şu kiradır, faturadır, elektriktir, sudur, doğalgazdır. Aslında herkes burada bir finansal okuryazardır" şeklinde konuştu.