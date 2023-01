Bütçelerinden aldıkları gıdalarla sokak hayvanlarını besliyorlar

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Melikgazi Belediyesi’nde çalışan personeller ise onları doyurmak için kendi bütçesinden et, tavuk ve parça et almaya karar verdi. Her hafta sonu aldıkları besinleri sokak hayvanlarının bulunduğu alanlara bıraktılar. Yardımsever belediye çalışanları, diğer vatandaşların da hayvanlar için kendilerine destek olmalarını istedi.