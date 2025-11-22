''Bütün hastalıklar ağızdan başlar'

22 Kasım Diş Hekimleri Günü, 22 Kasım 1996 tarihinden beri kutlanmaktadır. Diş Hekimi Sümeyye Polat, Diş Hekimleri Günü’nün diş hekimleri için çok değerli ve önemli bir gün olduğuna ve hastalıkların başlangıcının ağızdan olduğuna vurgu yaparak, “Bugün bizim için çok değerli ve önemli bir gün. Hem hastalımız, hem bizim için. Hem de mesleğimiz değerini açıklayabilmek için. Fakültede hocalarımız ilk derse başladığımızda şunu söylerdi: ‘Bütün hastalıkların başlangıcı ağızdan başlar’. Benim için mesleğim çok kıymetli. Hastalarımıza yapacağımız tedaviler için de çok değerli bir meslek olduğunu düşünüyorum. Kayseri’de de devlet hastanelerinin açığını kapatmak için özel sektör olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hastalarımızın tedavilerini önemli ve yeterli seviyede kapatmayı hedefliyoruz. Bence kapatıyoruz da” şeklinde konuştu.

‘3 AYDA BİR KEZ KONTROLE GELMELERİ GEREKİYOR’

Diş Hekimi Polat, 3 ayda bir kez kontrole gidilmesi gerektiğini, günde en az 2 kez dişlerin fırçalanması gerektiğini ve ağız hijyenine çok fazla önem verilmesi gerektiğini söyleyerek, “Öncelikle ağız hijyenine çok önem vermemiz gerekiyor. Günde en az 2 kere dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor. Diş ipi kullanmamız, ağız duşu kullanmamızı hastalarımıza öneriyorum. Diş hekimi kontrollerini düzenli olarak aksatmamaları gerekiyor. En azından 3 ayda bir kez kontrole gelmeleri gerekiyor ki, tedavi ve ilerleyişi sabit bir şekilde devam ettirelim. Çürük önlemesini, ağız tedavi ve hijyenini sürekli olarak devam ettirebilmemiz için bu önemli” açıklamalarında bulundu.