Büyücek Yayınları Yazarlarından Gazetemize Ziyaret

Gazetemizin eğitimci yazarlarının bir araya gelerek kurdukları Büyücek yayınlarının yazarlarından Mustafa Balaban ve Yasin Karakaya gazetemizi ziyaret etti.

Büyücek Yayınları Yazarlarından Gazetemize Ziyaret

Altı eğitimci öğretmenin bir araya gelerek kurdukları ve 6 kitap yayınlayan Büyücek Yayınlarının kitaplarından Vakpir'in yazarı Mustafa Balaban ve Devteron'un yazarı Yasin Karakaya gazetemizi ziyaret ederek Osman Gerçek'le yayınları hakkında istişarede bulundular.

Altı kitabı yayınlayan ve tanıtımı konusunda okul ziyaretleri yapan yazarlar aynı zamanda bazı okullarda öğrencilere yazarlık konusunda seminerler de veriyorlar.

Büyücek Yayınları Yazarlarından Gazetemize Ziyaret

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yeni Ek Binasını Açtı
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yeni Ek Binasını Açtı
MHP Talas'tan Anlamlı Etkinlik: İlçenin her köşesi Albayrakla donatıldı
MHP Talas'tan Anlamlı Etkinlik: İlçenin her köşesi Albayrakla donatıldı
Erciyes Üniversitesi, 6 ana alanda başarı sıralamasına girdi
Erciyes Üniversitesi, 6 ana alanda başarı sıralamasına girdi
Sanat karşısında kendinden geçmek: Stendhal sendromu nedir?
Sanat karşısında kendinden geçmek: Stendhal sendromu nedir?
AGÜ Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasına girdi
AGÜ; Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasına girdi
Vekil Çopuroğlu'nun gayretleri sonuç verdi: Binlerce Kayseriliye İş İmkanı
Vekil Çopuroğlu‘nun gayretleri sonuç verdi: Binlerce Kayseriliye İş İmkanı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!