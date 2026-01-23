Büyücek Yayınları Yazarlarından Gazetemize Ziyaret

Altı eğitimci öğretmenin bir araya gelerek kurdukları ve 6 kitap yayınlayan Büyücek Yayınlarının kitaplarından Vakpir'in yazarı Mustafa Balaban ve Devteron'un yazarı Yasin Karakaya gazetemizi ziyaret ederek Osman Gerçek'le yayınları hakkında istişarede bulundular.

Altı kitabı yayınlayan ve tanıtımı konusunda okul ziyaretleri yapan yazarlar aynı zamanda bazı okullarda öğrencilere yazarlık konusunda seminerler de veriyorlar.