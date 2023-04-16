Büyük Birlik Partisi Kayseri'de seçim startını verdi

Büyük Birlik Partisi Kayseri'de Seyyid Burhaneddin Türbesini ziyaret ederek seçim çalışmalarına başladı. 

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  • 16.04.2023 15:25
  • Güncelleme: 16.04.2023 15:25
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Büyük Birlik Partisi Kayseri'de seçim startını verdi

Türkiye seçim atmosferine girdi. 14 Mayıs’ta halk Cumhurbaşkanı ve Milletvekillerini seçecek. Büyük Birlik Partisi teşkilatı da Seyyid Burhaneddin türbesini parti mensuplarıyla beraber ziyaret ederek seçim startını verdi. 

İlk kez barajsız bir seçime girildiğini belirten BBP Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Hakan Satılmış, “14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerdeki sonucun gelecek yüzyılı şekillendirecek 30 yıllık tarihimizde ilk kez barajsız bir seçime giriyoruz. Büyük Birlik Partisine oy vermek isteyenler artık oylarının boşa gideceğini düşünmeyecekler. Bunu değerli halkımızın bilmesini istiyoruz. Kendi adımızla kendi amblemimizle davamızı inançlarımızı ideallerimizi TBMM’ye taşımak için önümüzde hiçbir engel ve sorun yoktur. Bu seçimler Büyük Birlik Partisi için yükselme ve sıçrama seçimleri olduğunu, geride bıraktığımız 5 yılda Büyük Birlik Partisi hem siyasetin meclis ayağında iyi temsil edilmişti. Teşkilatlarımız genel merkez yönetimiyle birlikte üstün çalışma yöntemiyle büyük bir başarı yakalamıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Büyük Birlik Partisi’nin de aday olduğunu hatırlatmak Cumhur İttifakının da milletvekili seçimlerinde daha güçlü çıkacak. Şartlar ne olursa olsun milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurla birlikte kazanacağız” ifadelerini kullandı.

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