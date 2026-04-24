Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından yapılan görevlendirme ile Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen oldu. Göreve atanmasının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Dirmen,” Bu kutlu vazifeye bizleri layık gören hareketimizin liderine, genel başkanımıza şükranlarımı ve saygılarımızı sunuyorum. Dün olduğu gibi bugün de yarın da yolunda, izinde, emrinde olmaya devam edeceğiz. Kayseri’de yeni bir süreç başlıyor. Hareketimiz içerisinde hiçbir dava arkadaşımızı dışarıda bırakmadan, ötekileştirmeden, kutuplaştırmadan, ayrıştırmadan bir ve beraberce kardeşliğin kalesi olarak Kayseri’de hareketimizi güçlü kılacağız. Çok çalışacağız, Yusufları kuyudan çıkaracağız. Dualı ve şühedalı hareketimizde bizlere inanan, güvenen, yanımızda olan, desteklerini esirgemeyen tüm dava arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim. Rabbim bizleri mahcup etmesin. Teşkilatımıza muvaffakiyetler nasip etsin inşallah” şeklinde konuştu.