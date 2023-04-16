Büyük Birlik Partisi seçim çalışmalarına türbe ziyareti ile başladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri milletvekili adayları seçim çalışmalarına Seyyid Burhanettin türbesini ziyaret ederek başladı. BBP Kayseri 1. sıra milletvekili adayı Hakan Satılmış, 'Ne olursa olsun milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

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  • 16.04.2023 15:26
  • Güncelleme: 17.04.2023 10:41
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Büyük Birlik Partisi seçim çalışmalarına türbe ziyareti ile başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri milletvekili adayları; seçim çalışmalarına Seyyid Burhanettin türbesini ziyaret ederek başladı. BBP Kayseri 1. sıra milletvekili adayı Hakan Satılmış, “Ne olursa olsun milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

BBP Kayseri’de seçim çalışmalarına türbe ziyareti ile start verdi. BBP Kayseri İl teşkilatı ve milletvekili adayları Seyyid Burhanettin türbesini ziyaret ederek, dua ettiler. Türbe ziyaretinin ardından bir konuşma yapan BBP Kayseri 1. sıra milletvekili adayı Hakan Satılmış, Cumhur İttifakı’nın milletvekili seçimlerine daha güçlü çıkacağını söyleyerek; “Kendi adımızla, kendi amblemimiz ile davamızı, inançlarımızı, ideallerimizi TBMM’ye taşımak için önümüzde hiçbir engel ve sorun yoktur. Bu seçimlerin Büyük Birlik Partisi için bir yükselme ve sıçrama seçimleri olduğunu geride bıraktığımız 5 yılda yakaladığı başarılar ile gördük. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Büyük Birlik Partisi’nin de adayı olduğunu hatırlatmak ve Cumhur İttifakı’nın milletvekili seçimlerine daha güçlü çıkacağını hatırlatmak isterim. Ne olursa olsun milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Milletle buluşmaya kimsenin engel olamayacağını bilmelerini isteriz. Cumhur ile birlikte kazanacağız. Mübarek Ramazan ayının Kadir Gecesi’nin arifesinde dünya İslam aleminin önde gelen ilim alimlerinden ve Kayseri’mizin manevi değeri olan Seyyid Burhanettin Hazretlerinin de mübarek kabristanında duamızı ettik. İnşallah maneviyatı ile Kayseri’miz için önümüzdeki 14 Mayıs seçimlerine start vermiş bulunmaktayız. Burada teveccüh seçimlerde bizleri layık görecek Kayseri halkınındır. Şuna açıklık getirmek isterim ki bu seçim hem ümmeti Müslüman için hem Türk milleti için hem Büyük Birlik Partisi için ok önemli bir seçimdir. Bizler sadece kendimizi temsil için Ankara’da görevlendirilecek arkadaşlar değiliz. Halkımıza hizmet için bugün burada bir daha söz veriyoruz. Büyük Birlik Partisi kurulduğu günden beri maneviyatı çok yüksek, Şehit Lider Muhsin Başkanımın önderliğinde gitmiş bir siyasi partidir. Bizler bugün bir ilki gerçekleştirdik ve Kayseri’mizin hiçbir yerine seçim bürosun açmadık. Diğer siyasi partilerden de farklı olduğumuzu buradan beyan etmek isterim. Çünkü Kayseri’den seçildikten sonra Ankara’da el divan bekletilen bir halk istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından adaylar ve il teşkilatı toplu fotoğraf çekildi.

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İHA

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