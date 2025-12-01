  • Haberler
  • Gündem
  • Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde son başvuru bugün

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde son başvuru bugün

Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı Hay­van­cı­lık Genel Mü­dür­lü­ğü, üre­ti­ci­le­ri 2025 yılı 1. dönem bü­yük­baş ve kü­çük­baş hay­van­cı­lık des­tek­le­me­le­ri için baş­vu­ru sü­re­ci­nin bugün son olduğunu hatırlatarak uyardı.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde son başvuru bugün

Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı Hay­van­cı­lık Genel Mü­dür­lü­ğü tarafından 2025 yılı 1. dönem bü­yük­baş ve kü­çük­baş hay­van­cı­lık des­tek­le­me­le­ri için son baş­vu­ru ta­ri­hi­nin 1 Ara­lık 2025 ol­du­ğu­ hatırlatıldı. 

Yapılan açıklamada, “Büyükbaş hayvan desteğinde başvurular bireysel ve/veya üyesi olunan Tarımsal Örgüt üzerinden yapılabilmektedir. Bireysel başvurular İl/İlçe Müdürlüklerine, Tarımsal Örgüt üzerinden yapılacak başvurular ise üyesi olunan Birlik/Kooperatife yapılmaktadır. Küçükbaş hayvan desteği kapsamında başvurular üyesi olunan Tarımsal Örgüt üzerinden yapılmaktadır. Tarımsal Örgüt olmayan illerde bireysel başvurular İl/İlçe Müdürlüklerine yapılacaktır” denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Uluslararası Öğrencilerin Akademi Gazetesi Çıktı!
Kayseri Uluslararası Öğrencilerin Akademi Gazetesi Çıktı!
Başkan Ahmet Taş, Kocasinan ve Melikgazi İlçe Müftülerini Ziyaret Etti
Başkan Ahmet Taş, Kocasinan ve Melikgazi İlçe Müftülerini Ziyaret Etti
AK Parti Kocasinan Kurucu Teşkilatı, eski Başkan Bekir Yıldız'ı ziyaret etti
AK Parti Kocasinan Kurucu Teşkilatı, eski Başkan Bekir Yıldız'ı ziyaret etti
Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm Çalışmalarıyla Yeni Bir Dönem Başlıyor
Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm Çalışmalarıyla Yeni Bir Dönem Başlıyor
Spor A.Ş. Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Spor A.Ş. Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Kocasinan'da Organik Tarım Vizyonu: Yüzde 100 Ekolojik Pazar
Kocasinan'da Organik Tarım Vizyonu: Yüzde 100 Ekolojik Pazar
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!