Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde son başvuru bugün
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, üreticileri 2025 yılı 1. dönem büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık desteklemeleri için başvuru sürecinin bugün son olduğunu hatırlatarak uyardı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı 1. dönem büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık desteklemeleri için son başvuru tarihinin 1 Aralık 2025 olduğu hatırlatıldı.
Yapılan açıklamada, “Büyükbaş hayvan desteğinde başvurular bireysel ve/veya üyesi olunan Tarımsal Örgüt üzerinden yapılabilmektedir. Bireysel başvurular İl/İlçe Müdürlüklerine, Tarımsal Örgüt üzerinden yapılacak başvurular ise üyesi olunan Birlik/Kooperatife yapılmaktadır. Küçükbaş hayvan desteği kapsamında başvurular üyesi olunan Tarımsal Örgüt üzerinden yapılmaktadır. Tarımsal Örgüt olmayan illerde bireysel başvurular İl/İlçe Müdürlüklerine yapılacaktır” denildi.