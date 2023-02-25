Büyükelçilik çalışanları ve diplomatlar depremzedeler için kaydı

Erciyes Kayak Merkezi'nde Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği öncülüğünde, Fransa ve İsviçre Büyükelçiliği'nin katkılarıyla bu yıl 3.'sü düzenlenen Diplomatik Kayak Yarışı'nda toplanan bağışlar depremzedeler için kullanılacak.

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  • 25.02.2023 16:55
  • Güncelleme: 25.02.2023 17:28
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Büyükelçilik çalışanları ve diplomatlar depremzedeler için kaydı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Kayak Merkezi’nde Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği öncülüğünde, Fransa ve İsviçre Büyükelçiliği’nin katkılarıyla bu yıl 3.’sü düzenlenen Diplomatik Kayak Yarışı’nda toplanan bağışlar depremzedeler için kullanılacak.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’nde bu yıl 3.sü düzenlenen Diplomatik Kayak Yarışları düzenlendi. Büyükelçilik çalışanları ve diplomatların katıldığı etkinlikte toplanan bağışlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden olumsuz etkilenen depremzedelere aktarılacağı bildirildi. Etkinlik hakkında bilgi veren Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek; "3 yıldır bu etkinliği düzenliyoruz. Bu yılki yarışmanın amacı bir nebze olsun depremzedelere bir rahatlama sağlamak. Düzenlediğimiz bu Diplomatik Kayak Yarışı yardımseverlik ve destek etkinliği olacak. Etkinlik çerçevesinde toplanılacak olan bağış paraları, sivil toplum kuruluşuna aktarılarak depremzedelerin acılı günlerinde destek olmaya çalışacağız. Bu etkinliği 3 ana büyükelçilik düzenliyor; Çek cumhuriyeti, İsviçre ve Fransa. Etkinliğimizi Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Dışişleri Bakanlığı desteklemekte" ifadelerini kullandı.

Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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