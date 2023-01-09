Büyükkılıç: 'Basınımız, demokrasimizin vazgeçilmez gücüdür'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, basının demokrasinin vazgeçilmez dört gücünden biri olduğunu belirterek 'Yöneticisinden muhabirine, kameramanından editörüne kadar tüm basın camiasının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum' dedi.

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  • 09.01.2023 11:36
  • Güncelleme: 09.01.2023 13:16
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Büyükkılıç: 'Basınımız, demokrasimizin vazgeçilmez gücüdür'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, basının demokrasinin vazgeçilmez dört gücünden biri olduğunu belirterek; “Yöneticisinden muhabirine, kameramanından editörüne kadar tüm basın camiasının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Basının demokrasinin vazgeçilmez dört gücünden biri olduğunu belirten Büyükkılıç, mesajında Türk basınının, sorumluluklarını başarıyla yerine getirdiğini ifade etti. Vatandaşın gözü, kulağı, sesi olan basının, bu çerçevede doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayat ile kişilik haklarına saygı gibi değerlere bağlılığını sürdüreceğine inancının tam olduğunu söyleyen Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“16. yüzyıldan bu zamana kadar ilk başlarda haber mektupları, daha sonra haber kitapları ile almanak adıyla hayatımıza giren gazete ve gazetecilik mesleğinin ilk günden bu zamana kadar insanlık tarihinde çok önemli bir yeri olmuştur. Son olarak 212 sayılı Fikir İşçileri Kanunu’nun Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği 10 Ocak günü, 1962’den itibaren basın camiasında bir kutlama günü olmuştur. Geçmişten bugüne önemli bir gelişme gösteren Türk basını bu zamana kadar önemini hiç kaybetmemiştir. Basınımız, dezenformasyondan uzak bir şekilde vatandaşlarımızı doğru ve tarafsız bilgilendirme görevini layıkıyla yerine getirmiştir ve bundan sonra da yerine getirmeye devam edecektir.”

Başkan Büyükkılıç, çalışmaları tamamlanma aşamasında olan Veli Altınkaya Basın Müzesi’nin Kayseri basın tarihine ışık tutacak bir müze olacağını da ifade etti. Başkan Büyükkılıç, yağmur, çamur, kar, kış, sıcak, soğuk demeden zor şartlar altında fedakârca görev yapan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Büyükkılıç, mesajında “Bu vesileyle, görevini yaparken vefat eden basın mensuplarına Allah’tan rahmet ediliyorum. Yöneticisinden muhabirine, kameramanından editörüne kadar tüm basın camiasının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, tüm basın mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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