Büyükkılıç: 'Çevremiz, çehremiz ve önemli değerimiz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 5 Haziran Dünya Çevre Koruma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Çevremiz, çehremiz ve önemli değerimiz” diyerek, Büyükşehir Belediyesi’nin çevre konusundaki duyarlılığına ve projelerine değindi.

Çevre konusunda enerji konusunun önemine işaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç enerjide en önemli olgunun; ‘enerjinin temiz olarak üretilmesi’ konusu olduğunu vurgulayarak uygulamalarından söz etti. Büyükkılıç, 5 Haziran Dünya Çevre Koruma Günü’nü kutlayarak şunları kaydetti:

“5 Haziran Dünya Çevre Koruma Günü’nü kutluyor, çevremizi temiz ve yaşanılır tutalım temennisinde bulunuyorum. Çevre konusunda en önemli konu enerji, enerji konusunda da en önemli olgu temiz olarak enerji üretimidir. Bunlar da malumunuz fosil yakıtlardan ziyade yenilenebilir enerji olarak da nitelendirilen rüzgâr, güneş ve hidrolik yani su enerjisidir. Bizler de bunun önemini bilerek bazı kuruluşlarımızda bunlara yöneldik. En ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir. Bu çerçevede elektrik dağıtım sektöründe topraklama iletkeni olarak bakır yerine galvanizin kullanımına yönelik Ar-Ge projesi ile ülkemize yaklaşık 1 milyar Türk Lirası katkı sağlamış bulunmaktayız. Yapılan tasarruf sadece maddi yönden olmayıp, enerji üretimi için kullanılan fosil kaynakların tüketiminin azalmasına ve dünyanın ısınmasına neden olan sera gazları ve karbondioksit miktarının azalmasına katkı sağlayarak, çevrenin korunmasını da sağlayacağız.”

Yakın zamanda şehrin hava kalitesine yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttükleri ‘Tesisat Sizden, Kombi Bizden’ uygulamasına da değinen Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız ile kentte hava kalitesinin arttırılması yolunda önemli bir adım attık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hibe desteği verdiği Kayseri İli Hava Kirliliği İyileştirme Projesi, 1’inci etap olarak sadece Eskişehir Bağları Bölgesi Doğalgaz Dönüşümü Çalışması çerçevesinde gerçekleştirilmeye başlanırken, söz konusu uygulama ile hava kalitesini direkt etkileyen kömür kullanan konutların doğalgaz kullanımına teşvik edilmesini hedefledik” diye konuştu. Çevre konusunda en önemli konulardan birisinin de akıllı şehircilik olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de akıllı şehircilik konusunda önemli projelere imza attıklarını ve akıllı şehir uygulamaları sayesinde de tasarrufa geçerek, diğer taraftan çevrenin temiz tutulmasına aracı olduklarını ifade etti. Büyükkılıç, sözlerine şöyle devam etti;

"Akıllı Şehir uygulamaları şehrin birçok noktasında otomasyonu sağlayarak hizmetlerin hızlı, etkin ve kararlı bir şekilde yürütülmesine imkan tanıyor. Kayseri’de yeşil alanlarda otomasyon şekilde gece sulama yapılmakta, bu sayede güneşli saatlerde suyun buharlaşmadan kaynaklanan su kayıpları önlenmekte ve yeşil verimi de arttırılmakta. Diğer taraftan bir başka akıllı şehir uygulamamız olan ‘Akıllı Kavşak’ uygulaması sayesinde ise kavşaklara yerleştirilen sensörler ile otomatik sayımlar yapılarak araçların daha fazla olduğu yola verilecek geçiş üstünlüğü otomatik olarak belirleniyor. Böylece araç sayısının fazla olduğu geçişlerde gereksiz beklemelerin önüne geçilmiş, trafik yoğunluğu azaltılarak araçların yakıt tasarrufuna katkıda bulunulmuş, şehirdeki araçların sera gazı emisyonu oranı en aza indirilmiş oluyor. Ayrıca Akıllı Şehir uygulamalarından olan ‘Akıllı Aydınlatma’ sistemi çerçevesinde şehrin birçok yerinde akıllı aydınlatma ile LED lamba kullanılarak yüzde 50’lere varan tasarruf sağlanıyor.”

Erciyes Üniversitesi Teknopark ile Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa olarak üretimini gerçekleştirdiği, çevreye ve insana zararsız organik gübreyi parklarda kullandıklarına işaret eden Büyükkılıç, “Parklarımızda organik ve çevreci gübrelerimizi insan sağlımız ve çevremiz için uygulamaya aldık. Erciyes Üniversitesi Teknopark ile Büyükşehir Belediyemizin iş birliğindeki projemiz ile çevre ve insan sağlığı korunurken, çevredeki bitki varlığımız da gözetilmiş olacak” şeklinde konuştu. “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı birimimiz ile birlikte hafriyatların depolanması ve bertaraf edilmesi konusunda bir uygulama başlatarak ‘Hafriyat Yönetim Sistemi’ oluşturduk” diyen Büyükkılıç, sürdürdüğü konuşmasında şunlara değindi;

"Bu çerçevede teknolojinin tüm imkânları kullanılarak geliştirilen ve uygulamaya konulan hafriyat yönetim sistemi ile etkin bir hafriyat idaresi gerçekleştirmeyi başardık. Açılan ve işletmeye alınan döküm sahalarında toplanan hafriyatlar depolanmak ve bertaraf edilmek üzere işleme alınırken, Akin, Gömeç, Mimarsinan, Beylik ve Sarıkürklü bölgelerinde olmak üzere toplam beş depolama sahası Büyükşehir Belediyemiz tarafından tahsis edildi ve himaye çiti ile koruma altına alındı.”

Çevreye duyarlılık konusunda proje ve faaliyetlerimizin yanında çevre ile ilgili çalıştay ve eğitim programlarında da bulunduklarını paylaşan Büyükkılıç, “Bu istikamette İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’mız tarafından düzenlenen İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) Paydaş Çalıştayı Programı’nda bulunduk, eğitim çalıştayları da düzenledik” ifadelerinde bulundu.