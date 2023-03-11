Büyükkılıç: 'Değerli büyüğümüz Hacı İzzet Bayraktar'a Allah'tan rahmet diliyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vefat eden Kayseri’nin önemli simalarından hayırsever iş insanı Hacı İzzet Bayraktar için taziyede bulunarak, “Kayseri’mizin önemli iş adamlarından ve hayırseverlerinden değerli büyüğümüz Hacı İzzet Bayraktar’a Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

Hayırsever şehir Kayseri’nin hayırsever iş insanlarından olan Bayraktarlar Holding’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hacı İzzet Bayraktar’ın vefatı nedeniyle baş sağlığı mesajında bulunan Başkan Büyükkılıç, “Bayraktarlar Holding kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, değerli hemşehrimiz Sayın Hacı İzzet Bayraktar’ın vefat haberini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Bayraktar Ailesi’ne başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin” ifadelerinde bulundu.

“Kayserili hemşehrilerimizin de başı sağ olsun”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sürdürdüğü konuşmasında Kayserili hemşehrilerine de baş sağlığı dileklerinde bulunarak, “Tabi Kayseri denilince akla hayırseverlik gelir. Ama elbette ki hayırseverlerimize teşekkür ederken, bugün vefatını duyduğumuz ve Kayseri’mizin önemli iş adamlarından ve hayırseverlerinden değerli büyüğümüz Hacı İzzet Bayraktar’a Allah’tan rahmet diliyoruz. Kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Kayserili hemşehrilerimizin de başı sağ olsun diye buradan paylaşmak istiyoruz” dedi.