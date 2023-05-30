Büyükkılıç: 'Elbistan'a 100 konteynerlik modern kent çalışmalarımız sürüyor'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine 100 konteynerlik modern yeni bir kentin inşaatının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

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  • 30.05.2023 11:02
  • Güncelleme: 31.05.2023 10:00
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Büyükkılıç: 'Elbistan'a 100 konteynerlik modern kent çalışmalarımız sürüyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine 100 konteynerlik modern yeni bir kentin inşaatının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

Deprem felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren kardeş şehir Kahramanmaraş’a yardım ve desteklerini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, afet bölgesine yardım ve destek sağlamaya devam ettiklerini vurgulayarak, Elbistan ilçesine 100 konteynerlik modern yaşam alanı inşa ettiklerini ifade etti. Kahramanmaraş merkezde depremzedeler için ilk konteyner kenti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin AFAD iş birliği ile hayata geçirdiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Elbistan ilçesinde de ticari yaşamı normal seyrine çeviren Elbistan Kayseri Çarşı’nın ardından bu kez bölgede 100 konteynerlik modern yeni bir kent inşa ettiklerini belirtti.

Büyükkılıç, AFAD ile iş birliği halinde Elbistan konteyner kentinin inşaat çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade ederek, “Elbistan’a 100 konteynerlik modern kent çalışmalarımız sürüyor. Elbistan bölgemize, depremzede vatandaşlarımızın kullanımı için hazırladığımız yaşam alanımızda, konteyner AFAD’ımızdan, altyapı, iç tesisat, elektrik, su, aydınlatma ve ısınma gibi tüm hizmetler Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Elbistanlı depremzede hemşehrilerimize çarşımızın ardından şimdi de yeni bir modern kenti hayata geçiriyor, bir kez daha tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” diye konuştu.

Depremzede vatandaşların her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Asrın felaketinin ilk gününden bu zamana kadar deprem bölgesine yaptığımız bütün yardımlar ve destekler depremzede kardeşlerimize helali hoş olsun. Her zaman deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yanında ve emrindeyiz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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