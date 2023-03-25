Büyükkılıç: 'Hem Kayseri'de hem de Kahramanmaraş'ta iftar sofralarımıza buluşuyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu yıl Ramazan ayında “En büyük gücümüz birlikteliğimiz” şiarıyla hem Kayseri’de hem de Kahramanmaraş’ta iftar sofralarında vatandaşlarla buluştuklarını belirterek, “İftar sofralarımız gönüllerin, bereketin, birlik ve beraberliğin daim olduğu sofralara dönüşüyor” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYTUR, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla bu yıl Ramazan Ayı boyunca iftar sofralarını Kayseri’de, Muhabbet Çay Bahçesi ve Büyükşehir Yemekhanesi’nde kurdu. İftar sofralarında binlerce Kayseriliyi ağırlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerini sergilediğine değinen Başkan Büyükkılıç, “Hem Kayseri’de hem de Kahramanmaraş’ta iftar sofralarımızda buluşuyoruz. İftar sofralarımız gönüllerin, bereketin, birlik ve beraberliğin daim olduğu sofralara dönüşüyor, Ramazan Ayı’nın maneviyatını hep birlikte yaşıyoruz” dedi. Vatandaşlar da, Büyükşehir Belediyesi’nin iftar sofrasına misafir oldukları için Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ve dua ettiler.

BÜYÜKŞEHİR, DEPREM BÖLGESİNE DE İFTAR SOFRALARI KURDU

Başkan Büyükkılıç, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden bu zamana kadar tüm imkânları seferber ederek, bölgede yaraları sarmaya devam ettiklerini hatırlattı. Büyükkılıç, ayrıca Ramazan ayının gelmesiyle birlikte deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta iftar sofrası kuran Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin depremzede vatandaşların Ramazan Ayı’nda huzurlu ve rahat bir şekilde iftarlarını yapabilmeleri için gayretlerini sürdürdüğünü belirterek, Ramazan’ın bereketini afetzede vatandaşlarla paylaştıklarını vurguladı.

11 ayın sultanı Ramazan Ayı’nda iftar buluşmalarını geleneksel hale getiren Büyükşehir Belediyesi, dayanışmanın bereketini iftar sofralarında yaşatmayı bu yıl da sürdürüyor.