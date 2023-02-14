Büyükkılıç: 'Kayseri Büyükşehir, deprem bölgesinde temizlik çalışmalarına devam ediyor'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesi Kahramanmaraş'a 4'üncü ziyaretinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile bir araya gelerek, afet bölgelerinde temizlik çalışmalarının tüm hızıyla yürütüldüğünü ifade etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise destekleri dolayısıyla Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

PAYLAŞ
  • 14.02.2023 16:12
  • Güncelleme: 14.02.2023 17:23
  • 87
Büyükkılıç: 'Kayseri Büyükşehir, deprem bölgesinde temizlik çalışmalarına devam ediyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesi Kahramanmaraş’a 4’üncü ziyaretinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile bir araya gelerek, afet bölgelerinde temizlik çalışmalarının tüm hızıyla yürütüldüğünü ifade etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise destekleri dolayısıyla Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları ve üst düzey bürokratlar ile birlikte, 4’üncü kez gittiği depremin merkezi Kahramanmaraş’ta temizlik çalışmalarının da el birliği ve dayanışma halinde gerçekleştirildiğini ifade etti. Büyükşehir ve ilçe belediyelerden gelen 100’ün üzerinde temizlik personelinin yaptığı çalışmaları yerinde gören Başkan Büyükkılıç, Başkan Güngör’den bilgiler de aldı. Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta 100’ün üzerinde temizlik personeli ve ekipmanla birlikte temizlik çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “16 ilçe, 1 büyükşehir sizlerin emrinde. Kayseri olarak üzerimize ne düşüyorsa dayanışma içerisinde, birlik, beraberlik içerisinde sizlerin hizmetindeyiz” diyerek şunları kaydetti:

“Çalışmalarımızı hem yerinde görmek, hem istişare etmek, hem de ihtiyaçlarımızı belirlemek amacıyla, gelirken Göksun’umuza uğradık. Orada değerli görevli olan valimizle görüştük, kaymakamımızla görüştük, belediye başkanımızla görüştük. İstedikleri bazı ihtiyaç maddeleri ve bazı araç gereçler vardı. Onların hemen talimatını verdik ve Pınarbaşı’mızdan ve Kayser’imizden gelmek suretiyle o ihtiyaçları karşıladık başkanım. Şimdi de burada sizlerin de vurguladığınız gibi temizlik ekiplerimiz sizlerin kontrolünde, emrinde, çok şükür. Şu anda 100’ün üzerinde kardeşimiz burada, zaten kütüphanemizde kalıyor. 16 ilçe, 1 büyükşehir sizlerin emrinde. Kayseri olarak üzerimize ne düşüyorsa dayanışma içerisinde, birlik, beraberlik içerisinde sizlerin hizmetindeyiz. Bugün daha iyi gördük, ihtiyaçlar toparlanıp giderilmeye başlanmış. Organizasyon, koordinasyon çok güzel seyrediyor her zamanki gibi. Üzerimize ne düşüyorsa yapma yönünde inşallah bugün de buradayız, varız, biriz, beraberiz diyoruz, büyük geçmiş olsun.”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise destekleri dolayısıyla Başkan Büyükkılıç, ekibi ve diğer tüm belediye ile kurum ve kuruluşlara yürekten teşekkür ettiği konuşmasında; “Allah bir daha böyle afet vermesin diyorum ama sizlerin buraya gelmesi, bütün kurum ve kuruluşlarımızın, belediyelerimizin, STK’larımızın, bize çok büyük güç ve destek veriyor” dedi. Güngör konuşmasında şunlara yer verdi;

“Ben de Kayseri Büyükşehir Belediye başkanımıza, kıymetli ağabeyime ve tüm ekibe, belediye başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hamdolsun devletimiz bütün imkânları ile burada bir koordinasyon içerisinde acılarımızı sarmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada da temizlikle ilgili bir ciddi ihtiyaç oluşmuştu, burada Kayseri’miz komple, bütün belediyeleri, bütün ekipleri ile sayın başkanımızın önderliğinde Trabzon Belediyemiz aynı şekilde, Şahinbey diğer belediyelerimizin destekleri ile bugün 400’ün üzerindeki bir personel, 60’ın üzerindeki bir araç-gereçle dün başladılar devam ediyor. Hamdolsun onda da belli bir aşamaya geldik. Allah bir daha böyle afet vermesin diyorum. Sizlerin buraya gelmesi, bütün kurum ve kuruluşlarımızın, belediyelerimizin, STK’larımızın, bize çok büyük güç ve destek veriyor. Allah sizlerden razı olsun diyorum.”

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
14 Şubat'ın gelirini depremzedelere hediye etti

14 Şubat'ın gelirini depremzedelere hediye etti

Kayseri'de 'fabrika okullar' deprem bölgesi için seferber oldu

Kayseri'de 'fabrika okullar' deprem bölgesi için seferber oldu

Büyükşehir'in depremzede çocuklar için psikolojik desteği başladı

Büyükşehir'in depremzede çocuklar için psikolojik desteği başladı

Depremde Gördüklerim

Depremde Gördüklerim

Yıkan Deprem Değil: Ahlaksızlık

Yıkan Deprem Değil: Ahlaksızlık

'Deprem İstismarıyla Dolandırıcılıkğa karşı uyarı

'Deprem İstismarıyla Dolandırıcılıkğa karşı uyarı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

2
Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

3
Tarihi cami depremde yıkıldı

Tarihi cami depremde yıkıldı

4
Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

5
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

6
Kayseri'de büyük deprem paniği

Kayseri'de büyük deprem paniği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MSÜ ve e-YDS İngilizce sınavları ertelendi

MSÜ ve e-YDS İngilizce sınavları ertelendi

Genç Kızılay Kayseri, depremzede çocuklara moral oluyor

Genç Kızılay Kayseri, depremzede çocuklara moral oluyor

DAHA FAZLA
Kara avcılığı ülke genelinde durduruldu

Kara avcılığı ülke genelinde durduruldu

Depremde Eski sanayi de sallandı

Depremde Eski sanayi de sallandı

Kayserili öğretmenin ailesi depremde hayatını kaybetti

Kayserili öğretmenin ailesi depremde hayatını kaybetti

Büyükkılıç: 'Kayseri Büyükşehir, deprem bölgesinde temizlik çalışmalarına devam ediyor'

Büyükkılıç: 'Kayseri Büyükşehir, deprem bölgesinde temizlik çalışmalarına devam ediyor'

Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Özdemir: 'Süslü binalardan daha çok, sağlam binalara yerleşmeliyiz'

Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Özdemir: 'Süslü binalardan daha çok, sağlam binalara yerleşmeliyiz'